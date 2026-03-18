Actualizada: 18 mar 2026 - 14:10
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Petro enviará nota de protesta a Ecuador por bomba hallada en frontera
El presidente colombiano asegura que el artefacto pertenece al Ejército ecuatoriano. Un reportaje de Belén Merizalde
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El presidente colombiano asegura que el artefacto pertenece al Ejército ecuatoriano. Un reportaje de Belén Merizalde