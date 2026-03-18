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Actualizada: 18 mar 2026 - 14:10

Petro enviará nota de protesta a Ecuador por bomba hallada en frontera

El presidente colombiano asegura que el artefacto pertenece al Ejército ecuatoriano. Un reportaje de Belén Merizalde

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