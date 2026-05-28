Actualizado: 28 may 2026 - 13:43
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Policía captura a tres sospechosos de ataques con bombas en Machala
La capital de El Oro registró cinco ataques con explosivos en menos de una semana. Un reportaje de Catalina García
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La capital de El Oro registró cinco ataques con explosivos en menos de una semana. Un reportaje de Catalina García