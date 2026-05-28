Noticias, jueves 28 de mayo del 2026| 24 Horas | Ecuador

Noticias, jueves 28 de mayo del 2026 | 24 Horas | Guayaquil

Noticias, jueves 28 de mayo del 2026| 24 Horas | Quito

Policía captura a tres sospechosos de ataques con bombas en Machala

La capital de El Oro registró cinco ataques con explosivos en menos de una semana. Un reportaje de Catalina García