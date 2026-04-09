Actualizada: 09 abr 2026 - 11:23
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Policía Nacional ejecuta el Operativo "Apolo 14" en Durán
Una nueva intervención estratégica se desplegó en diversos sectores del cantón Durán para desarticular grupos delictivos. Un reportaje de Paula Kuhn
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Una nueva intervención estratégica se desplegó en diversos sectores del cantón Durán para desarticular grupos delictivos. Un reportaje de Paula Kuhn