Actualizada: 12 ago 2026 - 11:12
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Policía incauta toneladas de droga ocultas en cajas de fruta en Posorja
Los operativos en la Zona 8 permitieron neutralizar un cargamento ilícito con destino a España. Un reportaje de Camila Guevara
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Actualizada: 12 ago 2026 - 11:12
Compartir
Los operativos en la Zona 8 permitieron neutralizar un cargamento ilícito con destino a España. Un reportaje de Camila Guevara