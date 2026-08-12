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Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 12 ago 2026 - 11:12

Policía incauta toneladas de droga ocultas en cajas de fruta en Posorja

Los operativos en la Zona 8 permitieron neutralizar un cargamento ilícito con destino a España. Un reportaje de Camila Guevara

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