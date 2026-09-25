Actualizado: 25 sep 2026 - 20:23
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Policía de Perú y el FBI capturan a nueve ecuatorianos en Trujillo
La operación ejecutada en Huanchaco bajo el programa Escudo de las Américas aprehendió a presuntos integrantes del grupo Tiguerones Trux.
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La operación ejecutada en Huanchaco bajo el programa Escudo de las Américas aprehendió a presuntos integrantes del grupo Tiguerones Trux.