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Actualizado: 25 sep 2026 - 20:23

Policía de Perú y el FBI capturan a nueve ecuatorianos en Trujillo

La operación ejecutada en Huanchaco bajo el programa Escudo de las Américas aprehendió a presuntos integrantes del grupo Tiguerones Trux.

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