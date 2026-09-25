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Noticias, viernes 25 de septiembre del 2026| 24 Horas | Ecua...

Policía de Perú y el FBI capturan a nueve ecuatorianos en Trujillo

La operación ejecutada en Huanchaco bajo el programa Escudo de las Américas aprehendió a presuntos integrantes del grupo Tiguerones Trux.