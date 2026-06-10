Actualizado: 10 jun 2026 - 11:39
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Los primeros pasos de Willian Pacho en Quinindé
Conocimos el barrio 'El Blanquito' en Quinundé, para descubrir los campos de juego donde Willian Pacho moldeó su talento. Un reportaje de Ricardo Cruzatty
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Conocimos el barrio 'El Blanquito' en Quinundé, para descubrir los campos de juego donde Willian Pacho moldeó su talento. Un reportaje de Ricardo Cruzatty