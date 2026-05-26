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Noticias, martes 26 de mayo del 2026 | 24 Horas | Guayaquil

Tres problemas que persisten en Guayaquil

Habitantes de varios sectores de Guayaquil expresan su malestar por el descuido de la ciudad. Autoridades no brindan soluciones.

Un reportaje de Ever Moreira