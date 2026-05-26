Actualizado: 26 may 2026 - 12:24
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Tres problemas que persisten en Guayaquil
Habitantes de varios sectores de Guayaquil expresan su malestar por el descuido de la ciudad. Autoridades no brindan soluciones.
Un reportaje de Ever Moreira
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Habitantes de varios sectores de Guayaquil expresan su malestar por el descuido de la ciudad. Autoridades no brindan soluciones.
Un reportaje de Ever Moreira