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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 26 may 2026 - 12:24

Tres problemas que persisten en Guayaquil

Habitantes de varios sectores de Guayaquil expresan su malestar por el descuido de la ciudad. Autoridades no brindan soluciones.

Un reportaje de Ever Moreira

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