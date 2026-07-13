Actualizado: 13 jul 2026 - 20:16
Compartir
Progen retira pedido de información reservada a Celec en EE. UU.
La firma estadounidense desistió de exigir datos sobre la ruta de los USD 104 millones de los fallidos contratos de energía.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 13 jul 2026 - 20:16
Compartir
La firma estadounidense desistió de exigir datos sobre la ruta de los USD 104 millones de los fallidos contratos de energía.