Noticias, lunes 13 de julio del 2026| 24 Horas | Quito

Noticias, lunes 13 de julio del 2026| 24 Horas | Guayaquil

Progen retira pedido de información reservada a Celec en EE. UU.

La firma estadounidense desistió de exigir datos sobre la ruta de los USD 104 millones de los fallidos contratos de energía.