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Actualizado: 13 jul 2026 - 20:16

Progen retira pedido de información reservada a Celec en EE. UU.

La firma estadounidense desistió de exigir datos sobre la ruta de los USD 104 millones de los fallidos contratos de energía.

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