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Conoce los programas de protección y reproducción de las tortugas gigantes en Galápagos

En el segmento Ecuador Megadiverso de este miércoles 18 de noviembre conocemos de cerca la conservación de las emblemáticas tortugas gigantes de Galápagos. Actualmente, en el archipiélago habitan 11 especies endémicas que cuentan con rigurosos programas de protección y reproducción destinados a garantizar su supervivencia y preservar la biodiversidad del patrimonio natural ecuatoriano. Un reportaje de Nathalie Jiménez