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Actualizada: 16 mar 2026 - 20:30

Protesta por aranceles paraliza el tránsito en la frontera norte

En una reunión en cancillería se espera que ambos gobiernos dialoguen sobre la medida arancelaria. Un reportaje de María Gracia Chacón

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