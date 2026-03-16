Actualizada: 16 mar 2026 - 20:30
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Protesta por aranceles paraliza el tránsito en la frontera norte
En una reunión en cancillería se espera que ambos gobiernos dialoguen sobre la medida arancelaria. Un reportaje de María Gracia Chacón
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En una reunión en cancillería se espera que ambos gobiernos dialoguen sobre la medida arancelaria. Un reportaje de María Gracia Chacón