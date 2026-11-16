Alerta por alta radiación en la Sierra y lluvias en Guayaquil, Machala y Amazonía

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Quito registrará alerta de alta radiación solar durante las mañanas, mientras que en las tardes se prevén lluvias tipo chubascos en la zona oriental. Para el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, esta alerta de radiación se extenderá de forma progresiva a todo el callejón interandino; en tanto, para la región Costa se pronostican nuevos eventos de lluvia en ciudades como Guayaquil y Machala durante los próximos días. Un reporte de Stephany Paz