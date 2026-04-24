Fecha de publicación 24 abr 2026 - 15:48
Compartir
Nuevas reglas carcelarias: Grilletes pagados y bloqueadores de señal
El Ejecutivo reformó el reglamento de rehabilitación social incluyendo la separación de detenidos. Un reportaje de Ericka Vera
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Fecha de publicación 24 abr 2026 - 15:48
Compartir
El Ejecutivo reformó el reglamento de rehabilitación social incluyendo la separación de detenidos. Un reportaje de Ericka Vera