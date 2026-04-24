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Nuevas reglas carcelarias: Grilletes pagados y bloqueadores de señal

El Ejecutivo reformó el reglamento de rehabilitación social incluyendo la separación de detenidos. Un reportaje de Ericka Vera