Reparaciones por daños mecánicos tras inundaciones en Guayaquil podrían superar los USD 2 000

Los talleres mecánicos de Guayaquil registran una alta demanda de automotores afectados por el temporal invernal, siendo el ingreso de agua al motor la falla más crítica reportada por los técnicos. Especialistas del sector advierten que el costo de las reparaciones requeridas para corregir el bloqueo hidráulico varía según el modelo y la marca del vehículo, pudiendo sobrepasar los 2 000 dólares en los casos más severos. Un reporte de Ricardo Cruzatty.