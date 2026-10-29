Daniel Salcedo será extraditado este jueves 29 de octubre a Estados Unidos

Salcedo, quien se encuentra recluido en la cárcel El Encuentro en la provincia de Santa Elena, será extraditado este jueves 29 de octubre hacia los Estados Unidos, según lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg. Salcedo es requerido por las autoridades judiciales estadounidenses para responder por varios cargos federales relacionados con narcotráfico, portación y uso de armas de fuego, y conspiración para el lavado de activos.