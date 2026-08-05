Actualizada: 05 ago 2026 - 14:02
Compartir
Sancionan a abogado y declaran fallida la audiencia del Caso Goleada en Quito
El juez multó con 964 dólares al defensor de Andrés Viteri tras no presentarse a la diligencia por presunto lavado de activos.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 05 ago 2026 - 14:02
Compartir
El juez multó con 964 dólares al defensor de Andrés Viteri tras no presentarse a la diligencia por presunto lavado de activos.