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Actualizada: 05 ago 2026 - 14:02

Sancionan a abogado y declaran fallida la audiencia del Caso Goleada en Quito

El juez multó con 964 dólares al defensor de Andrés Viteri tras no presentarse a la diligencia por presunto lavado de activos.

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