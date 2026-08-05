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Noticias, miércoles 5 de agosto del 2026| 24 Horas | Guayaqu...

Sancionan a abogado y declaran fallida la audiencia del Caso Goleada en Quito

El juez multó con 964 dólares al defensor de Andrés Viteri tras no presentarse a la diligencia por presunto lavado de activos.