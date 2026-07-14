Actualizado: 14 jul 2026 - 11:31
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Segura EP adquirirá drones para fortalecer la seguridad de Guayaquil
Segura EP invertirá en sistemas de videovigilancia y comunicación para la lucha contra el crimen organizado. Un reportaje de Paula Kuhn
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Segura EP invertirá en sistemas de videovigilancia y comunicación para la lucha contra el crimen organizado. Un reportaje de Paula Kuhn