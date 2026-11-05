Realizan simulacro de evacuación ante una eventual erupción volcánica en Tufiño al norte de Carchi

En la parroquia fronteriza de Tufiño, provincia de Carchi, las autoridades y la población local llevaron a cabo un simulacro de evacuación como medida preventiva ante el riesgo de una erupción volcánica. La actividad permitió poner a prueba las rutas de evacuación, evaluar los tiempos de respuesta e identificar los puntos seguros de encuentro para la ciudadanía en caso de suscitarse una emergencia volcánica en la zona. Un reportaje de Jairo Jácome