Sismo de magnitud 5.1 con epicentro cerca de Durán sacudió varias provincias

Un sismo de magnitud 5,1 se registró a las 00h49 de este jueves 19 de noviembre, con epicentro ubicado a 21,29 kilómetros de Durán y a una profundidad de 74 kilómetros, según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en sectores de Durán, Samborondón, Daule y Guayaquil, así como en provincias de Azuay, Cañar y Los Ríos; minutos después, el Inocar confirmó que el evento no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en la costa continental ni insular del Ecuador.