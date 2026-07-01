Actualizado: 01 jul 2026 - 21:41
Compartir
Piden suspensión de concurso para Fiscal General por falta de avances
La Comisión de Selección tomó la resolución ante la inacción del Cpccs sobre el informe de recalificaciones de méritos de 28 aspirantes.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 01 jul 2026 - 21:41
Compartir
La Comisión de Selección tomó la resolución ante la inacción del Cpccs sobre el informe de recalificaciones de méritos de 28 aspirantes.