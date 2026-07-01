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Actualizado: 01 jul 2026 - 21:41

Piden suspensión de concurso para Fiscal General por falta de avances

La Comisión de Selección tomó la resolución ante la inacción del Cpccs sobre el informe de recalificaciones de méritos de 28 aspirantes.

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