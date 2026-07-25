Actualizado: 25 jul 2026 - 20:16
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Tatiana Coronel, alcaldesa encargada, presidió la Sesión Solemne
La Sesión Solemne se realizó en el palacio de la ciudad. Pocas autoridades estuvieron presentes en el acto. Un reporte de Bernarda Cevallos
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La Sesión Solemne se realizó en el palacio de la ciudad. Pocas autoridades estuvieron presentes en el acto. Un reporte de Bernarda Cevallos