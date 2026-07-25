Nuevos aranceles de EE. UU. de entre 10% y 12,5% para 60 paí...

Noticiero, sábado 25 de julio del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Tatiana Coronel, alcaldesa encargada, presidió la Sesión Solemne

La Sesión Solemne se realizó en el palacio de la ciudad. Pocas autoridades estuvieron presentes en el acto. Un reporte de Bernarda Cevallos