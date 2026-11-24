Taxi chocó contra un poste en la avenida Carlos Julio Arosemena Monroy, norte de Guayaquil

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes 24 de noviembre en la avenida Carlos Julio Arosemena Monroy, en Guayaquil, luego de que un taxi impactara contra un poste de alumbrado público. Debido a la estructura caída sobre la calzada, un tramo de la arteria vial permanece cerrado al paso vehicular mientras se ejecutan los trabajos de retiro y se espera la intervención de personal de CNEL para restablecer el servicio eléctrico en la zona. Un reporte de Ricardo Cruzatty