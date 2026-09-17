Actualizada: 17 sep 2026 - 12:22
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Trabajadores de Emaseo auxilian a turista asaltada en el centro de Quito
El personal municipal intervino de forma inmediata durante un robo en el bulevar de la 24 de Mayo. Un reportaje de Gustavo Jaramillo
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El personal municipal intervino de forma inmediata durante un robo en el bulevar de la 24 de Mayo. Un reportaje de Gustavo Jaramillo