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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 03 jun 2026 - 13:55

Trasladan a Guayaquil los ocho cuerpos encontrados en la vía Babahoyo-Jujan

Los restos mortales fueron movilizados tras las diligencias correspondientes en la zona del hallazgo. Un reportaje de Ever Moreira

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