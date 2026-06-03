Actualizado: 03 jun 2026 - 13:55
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Trasladan a Guayaquil los ocho cuerpos encontrados en la vía Babahoyo-Jujan
Los restos mortales fueron movilizados tras las diligencias correspondientes en la zona del hallazgo. Un reportaje de Ever Moreira
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Los restos mortales fueron movilizados tras las diligencias correspondientes en la zona del hallazgo. Un reportaje de Ever Moreira