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Víctima denuncia violenta agresión en taxiruta de Samborondón

La afectada logró escapar de su agresor y exige que el caso no quede en la impunidad. Un reportaje de Camila Guevara