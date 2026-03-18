Actualizada: 18 mar 2026 - 16:45
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Víctima denuncia violenta agresión en taxiruta de Samborondón
La afectada logró escapar de su agresor y exige que el caso no quede en la impunidad. Un reportaje de Camila Guevara
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La afectada logró escapar de su agresor y exige que el caso no quede en la impunidad. Un reportaje de Camila Guevara