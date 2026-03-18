Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 18 mar 2026 - 16:45

Víctima denuncia violenta agresión en taxiruta de Samborondón

La afectada logró escapar de su agresor y exige que el caso no quede en la impunidad. Un reportaje de Camila Guevara

Nuestra TV