¿Cuántas horas deben dormir los niños y cómo impacta la rutina de sueño en su rendimiento?

La rutina de sueño adecuada es vital para el correcto desempeño de los niños en la escuela.

Los estudiantes del régimen Sierra - Amazonía regresarán a clases el 1 de septiembre de 2025. Para garantizar el adecuado rendimiento de los niños es necesario que se apliquen rutinas de sueño según la edad.

El adecuado descanso no es un lujo, sino una condición para el correcto aprendizaje, concentración y ánimo dentro de las aulas.

La falta de sueño en niños y adolescentes está relacionada con problemas de salud mental, conducta y aprendizaje. Entre 2020 y 2021 el 35% de niños entre 4 meses y 14 años tuvieron deficiencia de sueño, según indicadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, los niños entre seis y 12 años deben dormir entre nueve y 12 horas diarias.

Mientras que los adolescentes entre los 13 y 18 años deben dormir entre ocho y 10 horas diarias.

La Sociedad Mundial del Sueño (WSS) concluye que el sueño debe ser de calidad y cantidad para reflejarse con mejores notas, mayor participación en clase y menor ausentismo en adolescentes. Lo que ocurre al revés en caso de menos horas de sueño.

Rutina de sueño

Los pediatras recomiendan adaptar a los niños para el regreso a clases, principalmente cuando durante las vacaciones pasan malas noches o jornadas sin horarios establecidos.

La clave para lograr un cambio efectivo en los hábitos de sueño es ajustar la hora de dormir con 15 a 30 minutos más temprano cada noche.

Esta práctica debe realizarse una o dos semanas antes del regreso a clases regular.

La WSS recomienda tener una buena higiene del sueño. Eso incluye una merienda ligera, actividades relajantes y una habitación silenciosa y oscura.

Además, es mejor mantener lejos los celulares y cualquier tipo de pantalla al menos 30 minutos antes de la hora de dormir.