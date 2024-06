“Se prevé una ganancia de más o menos 1 000 millones de dólares al año producto de las multas a los ecuatorianos”, indicó Adrián Castro, asambleísta de ADN.

“El director de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) negoció, adjudicó y firmó (el contrato irregular de radares)”, aseguró Castro este este miércoles 5 de junio del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Castro recalcó que este proceso de contratación se elaboró en un tiempo récord bajo el control del director de la CTE, que en esa época era Ernesto Pólit, y se benefició a los consorcios Seviecu y Ecuatransit.

“Lo peor de todo es que estamos hablando de un contrato a 12 años, es decir, 12 000 millones de dólares”, detalló el asambleísta al referirse a las ganancias que podrían obtener por multas de los ecuatorianos.

De igual manera, Adrián Castro afirmó que hubo una negociación básica que muestra irregularidades, como el aumento de la instalación de 147 a 480 radares y colocados sin respetar las normas de tránsito.

Por ello, el legislador de ADN considera que los órganos de control tienen que iniciar inmediatamente con “un examen urgente, contundente y que deje marcado un precedente en el país”.

¿Indulto a Rafael Correa?

Adrián Castro también se refirió a un posible indulto para el Rafael Correa tras las declaraciones de la vicepresidenta Verónica Abad. Calificó este tema como una barbaridad jurídica porque el expresidente se encuentra prófugo y aseguró que no va a pasar.

Además, el asambleísta señaló que estas presunciones buscan “generar caos” y posiblemente vienen desde el correísmo y la Vicepresidenta. “Según las declaraciones daría a entender que algo sucede, que hubo conversaciones. Son demasiadas generosas las frases de la Vicepresidenta a ese sector”, aseveró.

Finalmente, sobre el encargo de la Presidencia de Ecuador a Verónica Abad, el legislador dijo que es un tema jurídico y que no se puede politizar este caso donde “el derecho dará la solución”.

“La Asamblea no debería pronunciarse porque es un tema cien por ciento jurídico (…) El resultado que salga de las observaciones guste o no hay que cumplir. Los políticos no debemos meter lengua”, sentenció Castro

