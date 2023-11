Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez marcan distancia con el correísmo

Ni Marcela Aguiñaga ni Aquiles Álvarez asistieron a la última convención de la Revolución Ciudadana. Ambas autoridades marcan distancia con el movimiento político que auspició sus candidaturas en las pasadas elecciones seccionales.

Tras este hecho Álvarez se justifica, mientras que Marcela Aguiñaga guarda silencio.

“Preocúpense de los lamparosos que están todos los días como perritos en las convenciones, en todos los eventos y son los primeros traicioneros”, dijo el alcalde de Guayaquil durante una entrevista radial.

Asimismo, dijo que el hecho que no haya ido no significa que no está comprometido con el movimiento político que auspició su candidatura, que no tiene tiempo para ir porque está concentrado en administrar la ciudad. “Yo no tengo tiempo para andar pajareando ni lampareando en convenciones”, comentó.

Sin embargo, en la convención del fin de semana no fue el único ausente. La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga también dejó su silla vacía en la convención.

TELEAMAZONAS hizo un acercamiento para obtener su declaración, sin embargo, el departamento de comunicación de la funcionaria dijo que los temas del movimiento Revolución Ciudadana, Aguiñaga no va a hablar.

Por su parte, Pierina Correa aseguró que nadie sabe el motivo de la renuncia de Aguiñaga a la presidencia de Revolución Ciudadana.

“Yo no tengo trato con ella para nada, por lo tanto para mí es indiferente que haya continuado o no. Yo entré en el 2006, ella se incorporó a la Revolución Ciudadana tiempo después”, agregó Correa.

En la convención del fin de semana se eligió a Luisa González como presidenta del movimiento político.