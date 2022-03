Al menos 14 muertos al caer un bus por un precipicio en Nepal

Al menos 14 personas murieron y otras cinco resultaron heridas de gravedad en la mañana de este jueves después de que el bus en el que viajaban se salió de la carretera y se cayó por un precipicio, en una zona montañosa en el este de Nepal.

El accidente tuvo lugar a las 7.30 hora local (1.15 GMT) cuando el conductor del vehículo perdió el control en una carretera de montaña y se precipitó por un barranco de 300 metros de profundidad, afirmó a Efe Lal Dhwoj Subedi, superintendente de Policía del distrito de Sankhuwasabha, donde se produjo el siniestro.

El agente agregó que al menos 14 personas murieron y otras cinco se encuentran heridas de gravedad y han sido trasladadas al hospital más cercano, por lo que el balance de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas.

SAD NEWS – A bus fell of cliff some 1000 feet into the gorge at Sankhuwasabha in Nepal this morning. 14 people have died in this tragic mishap and 5 people have been critically injured. pic.twitter.com/1By2cqWebY