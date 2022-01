Al menos 19 muertos en un incendio en un edificio de Nueva York

Un incendio registrado este domingo en un edificio de viviendas de El Bronx, Nueva York, dejó al menos 19 muertos, según medios locales.

Según el diario New York Post y la cadena de televisión ABC7, que citan a fuentes policiales, entre las 19 víctimas mortales hay nueve niños.

Mientras, el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, Dan Nigro, dijo a los periodistas que hay al menos 63 heridos y que se prevén varios fallecidos.

No obstante, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, aseguró que el de hoy es uno de los incendios más devastadores en la historia reciente de la Gran Manzana.

«Las cifras son horribles», dijo Adams en una conferencia de prensa en el lugar de los hechos.

We've lost 19 of our neighbors today. It's a tragedy beyond measure. Join me in praying for those we lost, especially the 9 innocent young lives that were cut short. https://t.co/YWQyBLyLK8