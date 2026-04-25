El peleador Adrián Luna Martinetti perdió en su debut en la UFC

El luchador de 30 años llega con una racha de 17 victorias a la UFC

El peleador ecuatoriano Adrián Luna Martinetti perdió en su debut en la UFC este sábado 25 de abril de 2026.

Luna cayó por decisión unánime tras completar los tres asaltos de la pelea.

Un rival con fuerte experiencia

Se enfrentó al experimentado luchador británico de 40 años Davey Grant en el evento UFC Vegas 116.

Aunque fue su primera aparición en la organización, analistas destacaron que la experiencia de Grant, quien ya ha enfrentado a otros ecuatorianos como 'Chito' Vera, fue un factor determinante.

La pelea se realizó en el UFC Apex de Las Vegas, con la presencia de Marlon ‘Chito’ Vera como comentarista.

La carrera del guayaquileño de 30 años en las artes marciales mixtas inició el 25 de octubre de 2014, en Yantzaza, Zamora Chinchipe.