Al menos 50 personas mueren por el impacto de varios tornados en EE.UU

Decenas de personas han muerto en la noche de este viernes a consecuencia del impacto de varios tornados en la región medio occidental de Estados Unidos, donde el más afectado fue el estado de Kentucky con al menos 50 fallecidos, informó este sábado el gobernador, Andy Beshear.

«Creemos que nuestro número de muertos de este evento superará los 50 residentes en Kentucky, probablemente terminará más cerca de 70 a 100 vidas perdidas», dijo en una comparecencia ante la prensa.

Asimismo, Beshear indicó que un tornado tocó tierra y recorrió cerca de 200 millas (320 kilómetros); en el que habría sido el suceso de su tipo «más severo en la historia de Kentucky».

Lo peor ocurrió en la ciudad de Mayfield, de unos 10.000 habitantes, donde un tornado derrumbó una fábrica en la que trabajaban en ese momento más de un centenar de personas. Situación que provoca una cifra «masiva» de víctimas.

«Había unas 110 personas en el momento en que el tornado lo golpeó», dijo Beshear. «Creemos que perderemos al menos a docenas de esas personas. Es muy duro, realmente duro, y estamos rezando por todas y cada una de esas familias», dijo en su comparecencia.

El dirigente, que declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Kentucky ante los grandes daños provocados, indicó que algunas zonas han sido tan duramente golpeadas que es «difícilmente explicable en palabras».

