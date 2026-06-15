Mundial 2026: Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante debut por el Grupo G

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Irán vs. Nueva Zelanda - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. - 15 de junio de 2026.

El debut de Irán y Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles regaló uno de los partidos más vibrantes del inicio de la Copa del Mundo 2026, culminando en un emocionante empate 2-2. Los asiáticos pegaron primero gracias a la efectividad de Ramin Rezaeian, pero la respuesta de los "All Whites" no se hizo esperar, mostrando un bloque físico imponente y un juego directo que complicó a la defensa iraní durante gran parte de los 90 minutos.

En la segunda mitad, la paridad se rompió temporalmente cuando Elijah Just frotó la lámpara y puso en ventaja a los neozelandeses, desatando la locura en las gradas y encendiendo la ilusión de su país de firmar un triunfo histórico en tierras norteamericanas.

Sin embargo, la jerarquía de los dirigidos por Amir Ghalenoei pesó en el tramo final, y un certero remate de Mohammad Mohebbi al minuto 64 restableció las tablas definitivas en el marcador.

Con este resultado, el Grupo G se convierte en un auténtico dolor de cabeza para los analistas, ya que el cruce previo entre Bélgica y Egipto también finalizó con un empate 1-1. Las cuatro selecciones quedan igualadas en puntos, dejando la clasificación a la siguiente ronda totalmente abierta y obligando tanto a Irán como a Nueva Zelanda a buscar una victoria de forma urgente en la segunda jornada para no comprometer su futuro en el torneo.