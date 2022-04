Al menos cien muertos en un incendio de una refinería ilegal en Nigeria

Al menos cien personas murieron este sábado en un incendio en una refinería ilegal de petróleo del estado de Imo, en el sureste de Nigeria, informó a Efe un portavoz de la Policía.

«El incendio ha matado al menos a cien personas», afirmó en una conversación telefónica con Efe el portavoz de la Policía del estado de Imo, Michael Abattan.

«Además, varias personas resultaron heridas y han sido trasladadas a un hospital cercano», añadió Abattan.

Según este portavoz, el incendió empezó a alrededor de las 12.00 hora local (11.00 GMT).

La Policía ha acudido a la refinería ilegal para establecer las causas del incendio, que aún se desconocen.

¡ADVERTENCIA! Este video contiene imágenes sensibles

So Sad! Over hundred lives lost in fire at illegal refinery in Imo.



It was gathered that an illegal refinery exploded at a forest in Abaezi community, Ohaji/ Egbema LGA, Imo state.



According to reports, over hundred people were roasted to death.#CoalCityConnect pic.twitter.com/2rNHFXalHb