Alejandra Jaramillo se defiende de las críticas: «Dos meses no son nada»

Alejandra Jaramillo, novia de Efraín Ruales, publicó un mensaje al cumplirse dos meses del asesinato del presentador. En un extenso párrafo se defendió de las críticas y recordó el dolor causado por este trágico hecho.

«Dos meses no son nada cuando de la manera más cruel y despiadada asesinan a alguien a quien amas, sí! Asesinan! No muere por algo fortuito, no muere por un infarto, por una enfermedad o por un accidente; lo matan personas que juegan a ser Dios decidiendo cuándo y cómo debe morir alguien que definitivamente no se merecía eso«, señaló la noche de este viernes 26 de enero en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Además, Alejandra insitió en la búsqueda de justicia para dar con los responsables del asesinato de Ruales. «Dos meses no son nada cuando estás a la espera de la justicia de un país como el nuestro! Justicia? Será posible?».

Y también se defendió de las críticas por la manera en que ha llevado el luto. «No sabía que el amor o el dolor de una pérdida se miden por estar casada o soltera. En este tiempo he aprendido que no se puede comparar el dolor de un amigo, de una madre, de una novia, de un hermano, de un fan, TODOS son dolores y procesos diferentes pero son dolores al fin y al cabo y hay que respetarlos«.

Finalmente, agradeció la empatía de las personas y mostró su fortaleza ante esta situación. «En este tiempo he aprendido que el curso de la vida sigue y yo no me detengo, caminaré a mis tiempos y con mis propias decisiones, el resto lo llevo por dentro».