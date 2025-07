Futbolistas rinden homenaje a Diogo Jota tras su doloroso y emotivo funeral en Portugal

El mundo del fútbol lamenta la muerte de Diogo Jota y su hermano André. Los jugadores rindieron diversos homenajes a los futbolistas portugueses en el Mundial de Clubes este sábado 5 de julio del 2025.

En el evento que se disputa en Estados Unidos, desde la noche del viernes 4 de julio, se realiza un minuto de silencio antes de cada partido de cuartos de final por la memoria de Diogo y hermano. Ambos fallecieron en un mortal siniestro de tránsito el 3 de julio del 2025.

Lágrimas de dolor en la cancha

Joao Cancelo y Rubén Neves estuvieron visiblemente conmovidos el viernes durante el minuto de silencio realizado en el partido del Mundial de Clubes en Orlando entre su equipo, el Al Hilal, y la Fluminense.

Los dos futbolistas habían conquistado hace pocas semanas junto a Diogo Jota la Liga de Naciones UEFA y recibieron el jueves la noticia de la muerte. Cancelo y Neves rompieron en llanto en la cancha.

También, Pedro Neto rindió tributo a Diogo Jota y André Silva. En los minutos previos al inicio del Palmeiras - Chelsea de cuartos de final del Mundial de Clubes ingresó al campo de juego con una camiseta que contenía sus nombres.

Neto mostró esa camiseta durante el minuto de silencio que se guardó antes del comienzo del partido en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Él fue amigo de Jota y compañero suyo en la selección portuguesa y en el Wolverhampton Wanderers.

Goles con dedicatoria al cielo

Este sábado 5 de julio, además del minuto de silencio, los goleadores de la jornada honraron el legado del futbolista con icónicas celebraciones de Diogo.

Ousmane Dembélé homenajeó al futbolista al emular la celebración del portugués tras marcar el segundo gol del PSG, que sellaba el pase a las semifinales del Mundial de Clubes ante el Bayern de Múnich.

Dembélé, autor del 2-0 en el tiempo añadido del segundo tiempo, corrió hacia el córner y se sentó con las piernas cruzadas, haciendo un gesto con las manos como si estuviera jugando a un videojuego.

Esa celebración era la que hacía el exfutbolista del Liverpool y de la selección portuguesa.

Ousmane Dembélé rindió homenaje de Diogo Jota tras marcar en el Mundial de Clubes. Redes Sociales

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, también anotó un golazo de tijera para poner el 3-1 en el marcador del Real Madrid-Borussia Dortmund. La celebración en el minuto 93 en los cuartos de final del Mundial de Clubes estuvo dedicada a Jota.

Mbappé se fue al córner, miró a la cámara e hizo un gesto en honor al futbolista. Finalmente unió las manos en señal de respeto y tributo a Jota y André.

Kylian Mbappé dedicó su gol en los cuartos de final del Mundial de Clubes a Diogo y Andrés Redes Sociales

Doloroso y emotivo funeral en Portugal

La primera plana del fútbol portugués y del Liverpool dieron el último adiós este sábado 5 de julio a Diogo Jota y a su hermano André. El funeral se realizó en Gondomar, en la periferia de Oporto, en el norte de Portugal, donde ambos crecieron.

A la Iglesia Matriz de Gondomar, en la que tuvieron lugar las exequias, asistieron el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, que viajó desde EE.UU. donde está siguiendo el Mundial de Clubes; el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença; y antiguos compañeros del equipo nacional, como Bernardo Silva, João Moutinho, Rúben Dias, João Félix o Rui Patrício.

También desde EE.UU. voló su colega de la selección Rúben Neves, jugador del Al Hilal saudí. Él subió al avión de camino al país ibérico, después de ser eliminado ayer en el Mundial de Clubes por el Fluminense brasileño.

Futbolistas y equipo técnico del Liverpool llegaron portando dos camisetas de flores con el número 20, de Diogo Jota, y el 30, de André Silva, que jugaba en el Penafiel luso. El defensa Virgil van Dijk portaba la del 20, mientras que la de André Silva la llevaba el centrocampista Jordan Henderson.

Virgil van Dijk (y Andrew Robertson llevan ofrendas florales en el funeral del jugador Diogo Jota y su hermano Andre Silva. EFE

Asistieron al funeral, además, otros compañeros y excompañeros de Diogo Jota como Tiago Alcántara, Fabinho, Ricardo Carvalho y Nelson Semedo, y el que fuera su agente, Jorge Mendes, además del presidente del Oporto, André-Vilas Boas, en cuyo club jugó el delantero.

Tras la entrada de los invitados, los dos féretros fueron sacados de la Capilla de la Resurrección, justo detrás de la iglesia, para ser llevados al interior del templo, escoltados por jugadores, amigos y los familiares rotos de dolor.

Las exequias fueron oficiadas por el obispo de Oporto, Manuel Linda. Pese a que la ceremonia fue privada, se colocaron altavoces en el exterior para que la prensa y los numerosos vecinos de Gondomar que se acercaron para apoyar a la familia, muy conocida en el pueblo, pudieran oír la homilía.

Linda dirigió un mensaje a los tres hijos menores que deja Diogo Jota: "Queridos Dinis, Mafalda y Duarte, hijos que no están aquí, en este momento sufrís inmensamente o tal vez no, porque no entendéis".

"Voy a rezar mucho por vosotros, quien sufre mucho es vuestra madre y vuestros abuelos. Ver los restos mortales de un hijo debe de ser un tormento mayor, y más cuando son dos sarcófagos", dijo el obispo.

"Es difícil ver a un adulto llorar, pero más difícil es ver a un niño. Os envío un saludo especial a través de vuestra madre y abuelos. Estoy con vosotros, pero Jesús está también con vosotros", remarcó.

Se da la circunstancia de que el jugador se había casado con su pareja desde hacía 13 años, Rute Cardoso, el pasado 22 de junio, con la que tenía tres hijos menores de edad, de cuatro y dos años, y la pequeña de ocho meses.

Al finalizar la misa, el cortejo fúnebre salió de la iglesia para ir al vecino cementerio donde los dos hermanos fueron enterrados. A la salida del recinto, futbolistas, técnicos, parientes y amigos fueron abandonando el lugar con caras de desconsuelo y muy afectados.