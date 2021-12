Alto ejecutivo de Sony fue despedido por acordar sexo con menor de 15 años

El alto ejecutivo de la compañía fue exhibido por un caza pedófilos que se hizo pasar por un menor de edad; fue evidenciado por un video y conversaciones.

El vicepresidente senior de Sony Interactive Entertainment, George Cacioppo, fue despedido por la compañía tras aparecer en un video en el que se le ve planeando reunirse con un niño de 15 años para sostener un encuentro sexual.

De acuerdo con CNET, el alto ejecutivo de la compañía tecnológica apareció en un video de operación encubierta de pedófilo realizado por un grupo de vigilantes en línea llamado People v. Preds, tras lo cual había sido despedido, de acuerdo con un portavoz de la compañía.

En el video, se puede escuchar a un miembro del grupo de caza pedófilos acercándose a lo que parece ser la casa de Cacioppo, refiriéndose a él como “Jeff”. Ahí aparece un hombre descalzo con una camiseta negra de Sony PlayStation 5.

La persona que se hace pasar por el chico de 15 años enciende la luz de la cámara y pregunta: “¿A quién vas a conocer aquí, Jeff?”. El hombre que sería Cacioppo, huye al verse exhibido y dice “no” antes de cerrar la puerta de su casa.

“Disculpen todos, este tipo invitó a un chico de 15 años a tener sexo con él esta noche”, grita el hombre que está filmando la acción.

George Cacioppo, A PlayStation executive has been fired after he was filmed inviting what he thought was a 15-year-old boy into his house pic.twitter.com/bf39bbRU6z

Además de exhibirlo en video, People v. Preds también publicó registros de chat en línea de Cacioppo con la persona que se hacía pasar por el menor.

En la conversación bastante explícita, la persona que se cree que es Cacioppo le pregunta al supuesto menor si tiene fotos de pollas.

“Creo que hablamos antes de que tenga solo 15”, responde la persona. “Por favor, no te enojes. Puedo guardar un secreto “. Pese a eso, Cacioppo insiste en las fotos y tras recibir un archivo responde: “Mmmm muy lindo.

Considering everything ResetEra has previously run with all willy nilly it sure is interesting that they’re locking threads about George Cacioppo



Similarly, there’s not yet any coverage from major gaming sites, & consider how quickly they’ve covered much lesser controversies pic.twitter.com/N2FvUVwnii