Servicios en línea de la AMT estarán suspendidos por mantenimiento

Atención conductores servicios de la AMT serán suspendidos por dos días

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció interrupciones temporales en varios servicios digitales desde la noche del viernes 8 de mayo hasta la mañana del sábado 9 de mayo de 2026.

La AMT sotuvo que realizará trabajos de mantenimiento en su infraestructura tecnológica en Quito.

Debido a estas tareas, algunos servicios en línea presentarán intermitencias y momentos de indisponibilidad durante varias horas.

La suspensión temporal empezará a las 18:00 del viernes 8 de mayo y se extenderá hasta las 09:00 del sábado 9 de mayo de 2026. Durante ese período, los usuarios podrían tener dificultades para acceder a trámites y plataformas digitales.

Servicios de la AMT que tendrán interrupciones

Entre los servicios afectados están:

Órdenes de pago

Citas previas

Trámites de matriculación en línea

La entidad recomendó a los ciudadanos tomar precauciones y anticipar gestiones antes del inicio del mantenimiento.

La AMT explicó que los trabajos buscan fortalecer la infraestructura tecnológica y mejorar la continuidad operativa de los servicios digitales del Distrito Metropolitano de Quito.

También señaló que las tareas están relacionadas con procesos de actualización y seguridad informática.

La entidad indicó que las plataformas volverán a operar con normalidad una vez finalizadas las labores técnicas previstas para la mañana del sábado.