De acuerdo con información publicada en medios internacionales, el colectivo de hackers ‘Anonymous’ ha declarado la ‘guerra cibernética’ a Rusia en medio del estallido del reciente conflicto bélico contra Ucrania. Cuentas de twitter del colectivo aseguran que varios sitios web del gobierno ruso han sido atacados.

En la tarde de este jueves, 24 de febrero, ‘Anonymous’ señaló que se “ha eliminado el sitio web de la estación de propaganda rusa RT News.” La misma cadena de noticias confirmó el ataque, diciendo que se ralentizaron algunos sitios web. Además, los hackers desconectaron equipos durante «períodos prolongados de tiempo».

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine