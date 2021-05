Antiguo guionista de los Simpson reveló la razón del éxito de la serie

John Swartzwelder, quien ejerció como escritor de algunos de los capítulos más famosos de Los Simpson, concedió una entrevista en un medio de comunicación estadounidense en la que reveló algunos secretos.

El guionista, que escribió 59 episodios entre 1990 y 2003, dijo que cuando empezó a trabajar en los Simpson, él y sus compañeros escritores tenían total libertad creativa para escribir los guiones a sus anchas sin la intervención de los ejecutivos de la cadena.

El escritor dijo que «solo teníamos que complacernos a nosotros mismos» en referencia al objetivo que tenían cuando creaban una historia para un capítulo. Esta libertad para escribir habría marcado el éxito de Los Simpson desde su inicio.

Según el portal de noticias RT, «Subrayó que los guionistas de la serie nunca se pusieron a pensar en su éxito, porque sabían que podían ser reemplazados «en unos dos segundos, en cualquier momento, probablemente por menos dinero»».

Esta entrevista de Swartzwelder fue la primera que da a medios de comunicación tras su salida del grupo de escritores de la serie que es una de las más populares de la historia de la televisión no solo estadounidense sino mundial, pues no hay un país o una generación que no conozca a la familia de Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie.

En ese sentido hay que reconocer que Los Simpson tiene nombre a la hora de hablar de televisión y la revelación de Swartzwelder podría explicar el éxito de la misma sumado a eso la humildad de los guionistas, pues él mismo afirmó que sabían que podían ser reemplazados de un momento a otro