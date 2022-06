Antonio Valencia: «No nos dividamos Ecuador»

El exfutbolista ecuatoriano Antonio Valencia envió un mensaje a Ecuador en el marco de las movilizaciones, que este domingo cumple 14 días.

«No nos dividamos Ecuador, somos una sola Patria. Hagamos la Paz«, escribió ‘Toño’ junto a un video de ecuatorianos con la camiseta de la selección y varios momentos de las protestas.

El video de 52 segundos de duración envía un mensaje de reflexió sobre los momentos de unión y la división que vive el país. «Hablemos como lo hacíamos hasta hace muy poco, en paz. Hablemos en una cancha, en una calle, en una mesa, en donde sea, porque somos un solo Ecuador, un país de paz», se escucha en el clip.

No nos dividamos Ecuador, somos una sola Patria. Hagamos la Paz. 🇪🇨 pic.twitter.com/LQZjXdBrsF — Antonio Valencia (@anto_v25) June 25, 2022

Las manifestaciones, lideradas por el movimiento indígena, cumplen este domingo 14 días en Ecuador. Se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas; entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

El Gobierno y el movimiento indígena tuvieron un primer acercamiento para iniciar un diálogo el sábado 25 de junio. No obstante, hasta el momento no se ha podido llegar a un acuerdo y la Conaie ratificó que las movilizaciones se mantendrán a nivel nacional hasta que no se cumplan sus demandas.