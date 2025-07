'No tiene sentido' Cristiano Ronaldo lamenta el adiós del fallecido futbolista Diogo Jota

Tras el fallecimiento del futbolista portugués Diogo Jota, este 3 de julio del 2025 en un siniestro de tránsito en España, debido a un fallo vehicular, jugadores, compañeros y entrenadores se pronunciaron mediante redes sociales.

Su compañero de selección, Cristiano Ronaldo, mediante la red social Instagram, expresó: "No tiene sentido. Hace poco estábamos juntos en la Selección, hace poco te habías casado. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Descansen en paz, Diogo y André. Todos los vamos a extrañar".

El crack argentino, Lionel Messi, mediante una historia en su red social Instagram publicó: "Que en paz descanses". El colombiano Luis Díaz, compañero de Jota en Liverpool, también se pronunció y mencionó lo siguiente: "Sólo dicen que perdemos amigos cuando los olvidamos. Nunca te olvidaré, hermano mío".

Por su parte, Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, dijo: "Mis más profundas condolencias, apoyo y pensamientos están con los involucrados, sus familias y seres queridos. Descansen en paz Diogo y André". El astro brasileño, Neymar, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que expresa su pesar por el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano: "Mis sentimientos a toda la familia y amigos. Descanse en paz Diogo y André".

El ex entrenador de Diogo, Jürgen Klopp, también expresó sus condolencias con un mensaje bastante triste: "¡Debe haber un propósito más grande! ¡Pero no puedo verlo! Tengo el corazón roto al enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo fue no sólo un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un marido y padre cariñoso y cariñoso! ¡Te vamos a extrañar mucho!".

En Anfield manifestaron estar profundamente consternados por la noticia del fallecimiento de Diogo Jota: "El Liverpool FC no hará más comentarios en este momento y solicita que se respete la privacidad de la familia, amigos, compañeros de equipo y personal del club de Diogo y Andre mientras intentan superar una pérdida inimaginable", ha publicado el conjunto inglés.

Luto mundial en el fútbol, partió no solo un gran jugador, sino también un padre, esposo, amigo, hermano e hijo. Descansen en paz Diogo y André.