Aparece en una playa un extraño pez que no suele verse en superficie (FOTOS)

En una playa de la ciudad estadounidense de Newport Beach (California) apareció un extraño pez que difícilmente puede observarse en la superficie, según el portal RT.

El ejemplar, que mide unos 45 centímetros de largo y ha sido identificado como un pez balón del Pacífico (Himantolophus), fue hallado el pasado 7 de mayo por un bañista.

Según RT, el pez pertenece a una de las 300 especies de rape cuyo hábitat natural se encuentra a unos 900 metros de profundidad.

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt