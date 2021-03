Aplicación permite simular que tu mascota o una persona canta

Esta aplicación ha revolucionado las redes sociales, ya que permite animar una fotografía y hacer que la persona o animal que aparece en la imagen simule cantar una canción

Se trata de Wombo AI, una aplicación gratuita que está disponible tanto para dispositivos Android, así como iPhone.

-Instalar la aplicación (es gratis)

-Elegir la imagen que queremos animar (tomando una foto en el momento o usando una de la galería)

-Seleccionar la canción que “cantará” la foto

-Esperar a que los servidores generen la animación (toma un ratito)

-Y listo. El video se puede descargar al teléfono para compartir en redes sociales.

La aplicación también tiene una versión premium, que acelera la generación del video y elimina avisos, que resulta más cómodo

