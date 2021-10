Argentina venció a Perú y da un nuevo paso hacia Catar

Argentina derrotó este jueves con lo justo por 1-0 a Perú y dio un nuevo paso hacia el Mundial de Catar. Así, la albiceleste consolidó su segundo puesto y amplió a ocho puntos la distancia con Ecuador, tercero en la clasificación.

Perú, que tuvo la posibilidad de llevarse un punto si Yoshimar Yotún no hubiera desperdiciado un penalti en el segundo tiempo.

Un solitario gol de Lautaro Martínez valió a la Albiceleste para obtener la segunda victoria en casa en apenas cinco días.

En video

Messi contra el árbitro

Lionel Messi criticó el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. «Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno tres puntos importantes que nos acerca al objetivo», escribió Messi tras el triunfo en el Estadio Monumental.

Scaloni eligió a su equipo

Lionel Scaloni, por su parte, en conferencia de prensa expresó: «El equipo no reguló, seguro que no. Era un partido muy importante y había tensión por eso. No pienso que Argentina se haya conformado con el resultado. Perú juega bien, es un rival muy difícil. Más allá de la jugada del penal, creo que el partido estuvo controlado».

«Hoy se notó un poco el cansancio, jugar una triple fecha en Sudamérica es desgastante. Lo sacamos adelante y nos llevamos los puntos, que es lo que queríamos», completó el entrenador.

Gareca: «Me voy con optimismo»

«Es un balance negativo para nosotros. Me voy con buenas sensaciones tanto de Bolivia como de Argentina y cuando pasa eso, miro las cosas con optimismo. Conociendo al plantel y a nosotros como selección. Más allá el balance fue negativo en cuanto a números y resultados, me voy con una esperanza y fe en que nosotros somos capaces de revertir la situación”, señaló Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

El técnico de Perú agregó que “No nos faltó actitud. El equipo tuvo todo lo necesario. Jugamos contra un gran rival y en un escenario difícil. Es importante no bajar los brazos y seguir peleando hasta último momento. Argentina te lleva a cometer algunos errores. El equipo estuvo bien y me voy conforme con lo que dieron los muchachos en el campo de juego. No con el resultado, pero sí con su rendimiento”, insistió el entrenador argentino.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Leandro Paredes (m.72, Guido Rodríguez), Rodrigo De Paul; Giovani Lo Celso (m.92, Exequiel Palacios), Lionel Messi y Ángel Di María (m.72, Nicolás González); Lautaro Martínez (m.84, Joaquín Correa).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Perú: Pedro Gallese, Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino; Christian Cueva, Christofer Gonzales (m.84, Marcos López), Yoshimar Yotún (m.72, Gabriel Costa) y Raziel García (m.72, Wilder Cartagena); Gianluca Lapadula (m.60, Jefferson Farfán).

Seleccionador: Ricardo Gareca.

Gol: 1-0, m.42: Lautaro Martínez.

Árbitro: El brasileño Wilton Pereira Sampaio. Amonestó a Yotún, Raziel García.

Incidencias: Partido de la duodécima jornada de las Eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 jugado en el estadio ‘Monumental’ Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires. EFE

