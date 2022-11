Argentina vs México, ‘una final’ por alcanzar los octavos en Catar 2022

Este sábado 26 de noviembre, Argentina enfrentará a México en la segunda fecha de la Copa Mundial Catar 2022. Luego de la derrota inicial ante Arabia Saudí, la Albiceleste se juega parte de su clasificación ante El Tri.

Y es que las ganas de Argentina por revertir el resultado de su debut es inmenso, así lo destacó el delantero albiceleste Lautaro Martínez, el viernes en rueda de prensa.

«El partido pasado ya quedó atrás, ahora pensamos en México. Hemos analizado al rival y estamos preparados para enfrentar el partido que se nos viene», dijo Martínez.

«Estábamos tristes y dolidos por lo que fue el partido ante Arabia, pero para nosotros ya quedó atrás, en el Mundial no hay tiempo y ahora nos va a tocar enfrentar un rival durísimo como es México. Tenemos que prepararlo en estas últimas horas y pensar en ganar porque es lo que esta camiseta conlleva».

Argentina necesita ganar este sábado para no quedar a un paso de la eliminación. El ex jugador de Racing reconoció que solo sirve la victoria. «Mañana es una final porque tenemos que ganar y porque es un partido clave para nuestro futuro. Lo que tenemos adentro tiene que salir mañana. No hay presión porque confiamos en nuestro trabajo».

El conjunto dirigido por el argentino Gerardo Martino igualó en el debut ante Polonia y también necesita de un resultado positivo para seguir con aspiraciones. México tiene ventaja de un punto, mientras que Argentina no ha sumado puntos.

Mire también: