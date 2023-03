Este jueves 23 de marzo de 2023, la selección Argentina de Fútbol jugará un partido amistoso ante Panamá en el Estadio Monumental de River Plate. Los campeones del mundo regresan a Buenos Aries después de los recordados festejos masivos en Argentina tras conseguir el título de la Copa del Mundo de Catar.

La Argentina de Messi jugará dos partidos amistosos en esta doble fecha FIFA, ante Panamá y Curazao. Los festejos de los campeones mundiales no cesan y pese a que ya pasaron tres meses de la hazaña en Catar, los argentinos siguen conmemorando a sus héroes nacionales.

Según la cadena internacional ESPN, el evento contará con un DJ, bandas musicales, antes, después y durante el descanso del partido de este jueves ante Panamá. También se conoce que en el estadio se proyectará una película sobre el entrenador Lionel Scaloni y la canción de ‘Muchachos’, que se convirtió en el himno no oficial de la selección Argentina durante el Mundial de Catar.

Se espera que los seleccionados desfilen con la Copa del Mundo alrededor de todo el estadio, ya que no se pudo realizar esta presentación en los caóticos festejos en Buenos Aires en diciembre de 2022, debido a que fue imposible garantizar la seguridad adecuada para el equipo y staff de la Selección.

El martes 21 de marzo, miles de hinchas argentinos protagonizaron masivas escenas por ver al que para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol. En videos que circularon en redes sociales se ve el tumulto y también a Messi. Calles abarrotas, cientos de personas con el celular en mano para sacar una foto o video del ’10’ argentino se observan en vive Buenos Aires durante los últimos días.

Tras el amistoso ante Panamá, la selección Argentina de Fútbol llevará el trofeo de la Copa Mundial a Santiago del Estero, en el norte del país, donde el próximo martes 28 de marzo se enfrentará a Curaçao, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

