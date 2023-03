Con Cristiano Ronaldo, Portugal enfrenta a Liechtenstein, este jueves 23 de marzo de 2023, en el estadio José Alvalade de Lisboa. El encuentro por la primera fecha de las eliminatorias a la Eurocopa Alemania 2024 está previsto para las 14:45 (hora de Ecuador).

Tras la salida de Fernando Santos de la selección portuguesa de fútbol, una nueva era comienza para los encabezados por Cristiano. Los ocho años en los que Santos dirigió a Portugal fueron de gloria y decepciones.

El seleccionador le dio al país sus dos únicos trofeos en la historia de su selección (Eurocopa 2016 y Liga de Naciones 2019). Dirigió por última vez a la selección en el Mundial de Catar 2022, en el que quedó eliminado en octavos de final. Este evento será recordado porque el entrenador dejó en la banca de suplentes a Cristiano Ronaldo.

El español Roberto Martínez es el nuevo seleccionador de Portugal. Tras oficializar su llegada declaró la continuidad y el indispensable aporte de Ronaldo al equipo nacional. Para Martínez será una desafió manejar esta selección, que cuenta con experimentados y una gran camada de jóvenes futbolistas. Esto le da todas las condiciones para competir con los mejores de Europa y el mundo.

En una rueda de prensa previa a la doble fecha FIFA, el astro portugués declaró algunas de las vivencias que ha tenido durante los últimos meses. “Mi papel en la selección, en 15 años, siempre fue el mismo. Mi motivación está intacta. Estoy aquí como si fuera la primera vez. Después de 20 años, estar aquí no es fácil. Quiero dar siempre lo mejor y dejar a Portugal en lo más alto”, dijo Cristiano.

El actual máximo goleador histórico de selecciones podría agrandar su cuota goleadora frente a Liechtenstein o Luxemburg. Además podría superar y quedar en solitario como el futbolista con más apariciones internacionales.

Con 196 partidos, el capitán portugués actualmente comparte el récord de internacionalidades con el delantero kuwaití Bader Al-Mutawa, que también sigue en activo a sus 38 años. Sin embargo, no ha sido convocado para los próximos encuentros de selecciones.

«Los récords son una motivación. Quiero ser el jugador con más internacionalidades de la historia; sería algo de lo que estar orgulloso. Pero no me quiero detener ahí, quiero que me sigan llamando con frecuencia», fueron las palabras del ‘ Bicho’, antes del encuentro ante Liechtenstein.

