Arnaud Demare gana la etapa 13 del Giro de Italia

El ciclista francés Arnaud Demare se impuso en la etapa 13 del Giro de Italia que se corrió entre San Remo y Cuneo con un total de 150 km.

Arnaud Demare, del equipo Groupama-FDJ, arribó hasta la meta por delante del alemán Phil Bauhaus y el británico Mark Cavendish.

Completó la ruta en 3h18’16», trayecto que acumuló casi 1.450 metros de desnivel, y tuvo como única dificultad del Colle di Nava (3a, 10 km al 6,7), en la parte inicial. Le siguió una larga travesía por la llanura de Cuneo.

Los últimos kilómetros discurrieron por el centro de la capital de Piamonte, con las habituales rotondas en carreteras anchas, bien pavimentadas y rectas.

En el último kilómetro los corredores se enfrentaron a 800 metros de adoquines y una recta final de asfalto con una pendiente media de alrededor del 2,5%.

En la clasificación general del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz se mantiene como segundo por tercer día consecutivo.

Permanece a 12 segundos de distancia del líder, Juan Pedro López, quien acumula 54h37’23». Almeida también sigue en tercer lugar.

