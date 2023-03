Arrancan las revanchas de octavos de final de la Champions

Este marte 7 de marzo de 2023 regresa la UEFA Champions League con los partidos de vuelta de los octavos de final. Chelsea buscará remontar el marcador en Stamford Bridge, mientras que Benfica quiere sellar la eliminatoria en condición de local.

La ida del partido entre Borussia Dortmund y Chelsea terminó con victoria por la mínima en Alemania. El equipo del campeón del mundo, Enzo Fernández, no atraviesa un buen momento deportivo y los fans están preocupados por las ideas que presentan en el campo de juego.

Vencieron a Leeds, en la última fecha de la Premier League, se reencontraron con la victoria, pero su juego sigue dejando mucho qué desear. Tanto para los hinchas como para la directiva sería un fracaso total para los ‘Blues’ quedar eliminados en los octavos de la Champions.

Por otra parte, los portugueses ganaron la ida en condición de visitantes, 2-0 ante el Club Brugge el pasado 15 de febrero de 2023. Ellos llegan con ventaja para sellar su pase a los cuartos de final ante su gente, en el estadio Sport Lisboa e Benfica, en Portugal. Los partidos se jugarán a las 15:00 (hora de Ecuador).

La jornada de esta semana se completa con los partidos de Tottenham frente a Milan y el Bayern, que recibirá al Paris Saint-Germain (PSG). Este último llega a Alemania necesitado de ganar, ya que en Francia no pudieron superar al equipo ‘bábaro’. Con varias ausencias como la de Neymar Jr, los parisinos tratarán de darle vuelta al marcador. Con Messi, el PSG buscará sacar la eliminatoria en Allianz Arena, este miércoles 8 de marzo, a las 15:00 (hora de Ecuador).

Crunch time! 😬



🔮 Who will qualify for the quarter-finals? #UCL pic.twitter.com/Gqma0xtfr6