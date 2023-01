Arsenal presenta nueva oferta por Moisés Caicedo

Arsenal ratifica su deseo de fichar al ecuatoriano Moisés Caicedo con una nueva oferta. El club del norte de Londres aumentó, este 29 de enero, su propuesta a 70 millones de libras (más de 86 millones de dólares) para hacerse con los servicios del ecuatoriano.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, Arsenal lo intenta de nuevo porque el ‘Niño Moi’ quiere el movimiento.

🚨 EXCLUSIVE: Arsenal submitted new bid for Moises Caicedo. Understand it’s worth £70m packag add-ons included. ⚪️🔴🇪🇨 #AFC Brighton don’t want to sell the player, stance very clear after £60m opening bid rejected — but Arsenal try again as Caicedo wants the move. pic.twitter.com/lmpo3Rs6Bw

ACTUALIZACIÓN (18:13)

Romano informó que la oferta fue rechazada. «Si el Arsenal hiciera una nueva propuesta en las próximas 48 horas, sería una posible tarifa récord para el club», recordó.

Understand Arsenal second bid for Moises Caicedo worth £70m fee with add ons included has been immediately rejected by Brighton tonight. 🚨🔵🇪🇨 #AFC #BHAFC



Should Arsenal make a new proposal in the next 48 hours, it’d be a potential record fee for the club. pic.twitter.com/6mXNfsKI64